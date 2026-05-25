Карточка Роналду продана за рекордные 1,35 миллиона долларов

25 Мая 2026 17:53
Карточка Роналду продана за рекордные 1,35 миллиона долларов

Редкая коллекционная карточка нападающего "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду была продана на аукционе за рекордную сумму.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN, эксклюзивная карточка 2018 Panini Kaboom, выпущенная во времена выступления Роналду за "Ювентус", ушла с молотка за 1,35 миллиона долларов.

Это самая высокая сумма, когда-либо заплаченная за карточку португальского футболиста.

Сделка также стала второй самой дорогой продажей футбольной карточки в истории. Рекорд по-прежнему принадлежит дебютной карточке Лионеля Месси, проданной за 1,5 миллиона долларов.

На третьем месте располагается карточка легендарного Пеле, за которую заплатили 1,33 миллиона долларов.

Отмечается, что всего двумя днями ранее - 22 мая - этот же экземпляр уже установил рекорд среди карточек Роналду, будучи проданным за 420 тысяч долларов. Однако новая сделка увеличила стоимость раритета более чем втрое.

Уникальная зеленая карточка существует в единственном экземпляре и получила высшую оценку PSA 10 от компании Professional Sports Authenticator, что означает идеальное состояние коллекционного предмета.

