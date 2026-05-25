25 Мая 2026
RU

Тотти и его бывшая жена не смогли поделить Rolex

Мировой футбол
Новости
25 Мая 2026 14:22
22
Тотти и его бывшая жена не смогли поделить Rolex

Бывший капитан футбольного клуба "Рома" Франческо Тотти и его экс-супруга Илари Блази вновь предстали перед судом по делу о разводе.

Как сообщает İdman.Biz, стороны до сих пор не смогли договориться по вопросам раздела имущества, алиментов на троих детей и коллекции часов Rolex, ставшей одним из самых обсуждаемых элементов процесса.

Конфликт вокруг дорогостоящих часов продолжается с 2022 года. Несмотря на попытки суда урегулировать спор мирным путем, Тотти и Блази так и не пришли к общему решению.

Ожидается, что решение суда по бракоразводному процессу вступит в силу примерно через два месяца. Спустя еще 30 дней каждая из сторон сможет официально вступить в новый брак.

Сообщается, что Илари Блази намерена выйти замуж за 37-летнего немецкого бизнесмена Бастиана Мюллера.

Основными предметами спора между бывшими супругами остаются размер алиментов на троих детей, судьба виллы, где проживают Блази и дети, а также коллекция Rolex.

Следующее заседание по разделу имущества ожидается в сентябре.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Гави сравнил Дембеле и Кварацхелию
14:07
Мировой футбол

Гави сравнил Дембеле и Кварацхелию

Полузащитник "Барселоны" выбрал лучшего игрока атаки "ПСЖ"

Диего Симеоне об уходе Альвареса: "Похоже, он уже принял решение"
13:38
Мировой футбол

Диего Симеоне об уходе Альвареса: "Похоже, он уже принял решение"

Форварда "Атлетико" связывают с "Барселоной", "Арсеналом" и "ПСЖ"

Главный тренер "Милана": "Турнирная таблица не врет - мы получили то, что заслужили"
12:40
Мировой футбол

Главный тренер "Милана": "Турнирная таблица не врет - мы получили то, что заслужили"

Массимилиано Аллегри сделал жесткое признание после провала россонери
Педро Родригес признался, что звал Месси в "Лацио"
12:25
Мировой футбол

Педро Родригес признался, что звал Месси в "Лацио"

Испанец пытался привести в римский клуб и других бывших игроков "Барселоны"

Почетный президент "Баварии" потроллил "Барселону"
11:41
Мировой футбол

Почетный президент "Баварии" потроллил "Барселону"

Хенесс жестко ответил на слухи о переходе Кейна в "Барселону"
Определились все прямые участники общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
11:26
Мировой футбол

Определились все прямые участники общего этапа Лиги чемпионов-2026/27

"Комо" сенсационно пробился в главный еврокубок после провала "Милана"

Самое читаемое

Лапорта высказался о возможном переходе Холанда и Альвареса в "Барселону"
22 Мая 23:30
Мировой футбол

Лапорта высказался о возможном переходе Холанда и Альвареса в "Барселону"

Президент каталонцев заявил, что клуб способен претендовать на лучших игроков мира
Кому достанутся “бронза” и спасительные места в Ла Лиге – ОБЗОР İDMAN.BİZ
23 Мая 17:38
Мировой футбол

Кому достанутся “бронза” и спасительные места в Ла Лиге – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В заключительном туре чемпионата Испании будут расставлены все точки над i

"Карабах" завершил сезон победой
22 Мая 21:24
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" завершил сезон победой - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Дубль Шейдаева помог агдамцам выиграть результативный матч

В "Бешикташе" прокомментировали интерес к Гурбану Гурбанову
23 Мая 11:49
Азербайджанский футбол

В "Бешикташе" прокомментировали интерес к Гурбану Гурбанову

Ондер Озен высказался о аозможном назначении тренера "Карабаха"