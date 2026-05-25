Тотти и его бывшая жена не смогли поделить Rolex

Бывший капитан футбольного клуба "Рома" Франческо Тотти и его экс-супруга Илари Блази вновь предстали перед судом по делу о разводе.

Как сообщает İdman.Biz, стороны до сих пор не смогли договориться по вопросам раздела имущества, алиментов на троих детей и коллекции часов Rolex, ставшей одним из самых обсуждаемых элементов процесса.

Конфликт вокруг дорогостоящих часов продолжается с 2022 года. Несмотря на попытки суда урегулировать спор мирным путем, Тотти и Блази так и не пришли к общему решению.

Ожидается, что решение суда по бракоразводному процессу вступит в силу примерно через два месяца. Спустя еще 30 дней каждая из сторон сможет официально вступить в новый брак.

Сообщается, что Илари Блази намерена выйти замуж за 37-летнего немецкого бизнесмена Бастиана Мюллера.

Основными предметами спора между бывшими супругами остаются размер алиментов на троих детей, судьба виллы, где проживают Блази и дети, а также коллекция Rolex.

Следующее заседание по разделу имущества ожидается в сентябре.