Педро Родригес признался, что звал Месси в "Лацио"

Нападающий "Лацио" Педро Родригес рассказал, что в свое время пытался пригласить Лионеля Месси в римский клуб.

Как сообщает İdman.Biz, испанский футболист признался, что хотел видеть в "Лацио" сразу нескольких бывших партнеров по "Барселоне".

"Я пытался позвать сюда Лионеля Месси, но, конечно, это было не так просто. Также я пытался пригласить Жорди Альбу и Давида де Хеа. Даже Марк Бартра в свое время рассматривал переход в "Лацио". Они разговаривали с Маурицио Сарри", - заявил Педро.

Отметим, что Педро и Месси вместе выступали за "Барселону" в период работы Пепа Гвардиолы. В те годы каталонский клуб доминировал в европейском футболе и выиграл множество титулов.

Сейчас Лионель Месси продолжает карьеру в американском "Интер Майами".

