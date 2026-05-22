"Сумгайыт" сыграет против "Карабаха" в 33-м туре

Сегодня в рамках 33-го тура Мисли Премьер-лиги состоится матч между "Сумгайытом" и "Карабахом".
Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет на городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте и начнется в 19:30.
Главным арбитром матча назначен Эльвин Байрамов.
Отметим, что "Сумгайыт" с 41 очком занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана. "Карабах", набравший 66 очков, располагается на второй позиции.
Мисли Премьер-лига
33-й тур
22 мая
19:30. "Сумгайыт" - "Карабах"
Судьи: Эльвин Байрамов, Парвин Талыбов, Мирнихад Сеидов, Ниджат Исмайыллы
VAR: Фарид Гаджиев
AVAR: Камран Байрамов
Инспектор: Джейхун Гашимов
Представитель АФФА: Явер Рагимов
Стадион имени Мехди Гусейнзаде
Отметим, что тур завершится 24 мая.