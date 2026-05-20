Почему "Астон Вилла" может "отдать" место в ЛЧ после победы в финале Лиге Европы? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Финал Лиги Европы по футболу, который пройдет сегодня в Стамбуле, может повлиять не только на судьбу "Астон Виллы" и "Фрайбурга", но и на распределение путевок в Лигу чемпионов следующего сезона.

Как передает İdman.Biz, по регламенту УЕФА победитель Лиги Европы получает прямое место в основном этапе Лиги чемпионов. Но в случае с "Астон Виллой" ситуация сложнее: английский клуб уже находится в зоне попадания в главный еврокубок через чемпионат Англии.

На данный момент "Астон Вилла" идет четвертой в АПЛ, имея 62 очка. Следом располагается "Ливерпуль" с 59 баллами. При этом у мерсисайдцев лучше разница мячей (первый дополнительный показатель), поэтому в последнем туре они еще могут обойти команду Унаи Эмери.

Именно от итогового места "Астон Виллы" зависит, кому достанется дополнительная пятая путевка Англии. Здесь важен один нюанс: место победителя Лиги Европы и дополнительная квота Англии за успешное выступление клубов в еврокубках распределяются по разным механизмам.

Если "Астон Вилла" выиграет Лигу Европы и завершит сезон в АПЛ на четвертом месте, она уже будет считаться участником Лиги чемпионов через чемпионат Англии. В таком случае ее место как победителя Лиги Европы станет вакантным и уйдет не шестой команде АПЛ, а клубу с наивысшим коэффициентом среди участников квалификации ЛЧ. Сейчас таким клубом является лиссабонский "Спортинг".

При этом пятая команда АПЛ все равно получит свое место в Лиге чемпионов по линии European Performance Spot - дополнительной квоты, которую Англия заработала благодаря общему выступлению своих клубов в еврокубках. Поэтому при финише "Астон Виллы" на четвертой позиции Англия будет представлена в ЛЧ пятью клубами.

Совсем другой расклад возникнет, если "Астон Вилла" выиграет финал Лиги Европы, но в последнем туре опустится на пятое место. Тогда бирмингемцы попадут в Лигу чемпионов уже как обладатели еврокубка, а дополнительная квота Англии за сезонный рейтинг не сгорит и перейдет следующей команде АПЛ. Именно поэтому шестое место в чемпионате Англии в таком случае тоже станет пропуском в главный еврокубок.

Сейчас основным претендентом на эту позицию является "Борнмут", но теоретически в борьбе остается и "Брайтон". Поэтому для этих клубов финал Лиги Европы имеет прямое значение: победа "Астон Виллы" при определенном раскладе в АПЛ может открыть одному из них дорогу в Лигу чемпионов.

Если же финал выиграет "Фрайбург", все будет гораздо проще. Немецкий клуб сам получит путевку в Лигу чемпионов как победитель Лиги Европы, а шестое место в чемпионате Англии не даст права сыграть в главном еврокубке.

Таким образом, финал Лиги Европы - это не только борьба за трофей в Стамбуле. За одним матчем скрывается и куда более запутанная интрига вокруг путевок в Лигу чемпионов. И судьба дополнительного места для английских клубов, как оказалось, зависит не только от победы "Астон Виллы", но и от того, на какой позиции команда Унаи Эмери завершит сезон в АПЛ.