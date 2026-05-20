Жозе Моуринью подписал контракт с “Реалом” до 2029 года

Португальский тренер Жозе Моуринью подписал контракт с мадридским “Реалом”.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, соглашение специалиста с “Королевским клубом” рассчитано до июня 2029 года.

По информации источника, контракт уже подписан и вступил в силу. Ожидается, что Моуринью прибудет в Мадрид на следующей неделе.

Напомним, что португальский специалист уже возглавлял “Реал” с 2010 по 2013 год. После ухода из мадридского клуба он работал в “Челси”, “Манчестер Юнайтед”, “Тоттенхэме”, “Роме”, “Фенербахче” и “Бенфике”.

В сезоне-2025/2026 команда Моуринью в чемпионате Португалии одержала 23 победы и 11 раз сыграла вничью, не потерпев ни одного поражения.