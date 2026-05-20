20 Мая 2026
RU

Жозе Моуринью подписал контракт с “Реалом” до 2029 года

Мировой футбол
Новости
20 Мая 2026 19:15
58
Жозе Моуринью подписал контракт с “Реалом” до 2029 года

Португальский тренер Жозе Моуринью подписал контракт с мадридским “Реалом”.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, соглашение специалиста с “Королевским клубом” рассчитано до июня 2029 года.

По информации источника, контракт уже подписан и вступил в силу. Ожидается, что Моуринью прибудет в Мадрид на следующей неделе.

Напомним, что португальский специалист уже возглавлял “Реал” с 2010 по 2013 год. После ухода из мадридского клуба он работал в “Челси”, “Манчестер Юнайтед”, “Тоттенхэме”, “Роме”, “Фенербахче” и “Бенфике”.

В сезоне-2025/2026 команда Моуринью в чемпионате Португалии одержала 23 победы и 11 раз сыграла вничью, не потерпев ни одного поражения.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

УЕФА изменит формат отбора на чемпионаты мира и Европы
19:59
Мировой футбол

УЕФА изменит формат отбора на чемпионаты мира и Европы

Новая система вступит в силу после Евро-2028

Сборная Швейцарии объявила состав на чемпионат мира - ФОТО
18:17
Мировой футбол

Сборная Швейцарии объявила состав на чемпионат мира - ФОТО

Гранит Джака и Рикардо Родригес сыграют на четвертом мундиале подряд

Почему "Астон Вилла" может "отдать" место в ЛЧ после победы в финале Лиге Европы? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
18:00
Мировой футбол

Почему "Астон Вилла" может "отдать" место в ЛЧ после победы в финале Лиге Европы? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Все будет зависеть от того, на каком месте команда Унаи Эмери завершит сезон в чемпионате Англии

Кайседо не хочет переходить в "ПСЖ"
17:30
Мировой футбол

Кайседо не хочет переходить в "ПСЖ"

Полузащитник намерен продолжить карьеру в "Челси"

Бывшая девушка Винисиуса спровоцировала скандал в Бразилии - ФОТО/ВИДЕО
16:59
Мировой футбол

Бывшая девушка Винисиуса спровоцировала скандал в Бразилии - ФОТО/ВИДЕО

Видео Вирджинии Фонсеки с обезьяной вызвало обвинения в расизме

"Челси" готовит сенсационный трансфер Мбаппе
15:59
Мировой футбол

"Челси" готовит сенсационный трансфер Мбаппе

Лондонский клуб уже связался с окружением звезды "Реала"

Самое читаемое

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?
09:46
Мировой футбол

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?

Каталонский клуб ищет средства для усиления состава летом

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории
06:20
Мировой футбол

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории

Ранее рекорд принадлежал игроку "Манчестер Сити" Филу Фодену
Рулевой "Барселоны": "Левандовский был лучшим бомбардиром последнего десятилетия"
18 Мая 09:13
Мировой футбол

Рулевой "Барселоны": "Левандовский был лучшим бомбардиром последнего десятилетия"

Поляк покинет стан каталонцев по окончании сезона
"Кремонезе" обыграл "Удинезе", "Кальяри" победил "Торино"
18 Мая 00:58
Мировой футбол

"Кремонезе" обыграл "Удинезе", "Кальяри" победил "Торино" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

За тур до конца сезона "Кремонезе" отстает от спасительного 17-го места на одно очко