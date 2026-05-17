17 Мая 2026
RU

"Наполи" вышел в Лигу чемпионов, а "Ювентус" оказался вне топ-4 - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
17 Мая 2026 16:14
43
"Наполи" вышел в Лигу чемпионов, а "Ювентус" оказался вне топ-4

В чемпионате Италии прошли матчи 37-го тура Серии А, серьезно повлиявшие на расклады в борьбе за Лигу чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, "Наполи" на выезде уверенно обыграл "Пизу" со счетом 3:0 и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов следующего сезона.

Команда Антонио Конте еще в первом тайме создала комфортное преимущество благодаря голам Скотта Мактоминея и Амирa Ррахмани. В концовке встречи третий мяч забил Хейлунн.

Главной сенсацией тура стало домашнее поражение "Ювентуса" от "Фиорентины" - 0:2. Голы Ндура и Мандрагоры позволили флорентийцам увезти победу из Турина. При этом один из мячей "Ювентуса" был отменен после вмешательства VAR из-за офсайда.

После этого поражения туринский клуб опустился на шестое место и теперь рискует остаться без Лиги чемпионов.

Важную победу в борьбе за верхние места одержал и "Милан". "Россонери" на выезде обыграли "Дженоа" со счетом 2:1 благодаря голам Кристофера Нкунку и Закари Атекаме. После этой победы миланцы набрали 70 очков и поднялись на третью строчку.

Столько же очков теперь и у "Ромы", которая выиграла римское дерби у "Лацио" - 2:0. Героем встречи стал Джанлука Манчини, оформивший дубль. Матч завершался в формате десять на десять после удалений Уэсли Франсы и Николо Ровеллы.

Тем временем "Комо" минимально обыграл "Парму" - 1:0. Единственный гол забил Альберто Морено. После этой победы команда набрала 68 очков и занимает пятое место в таблице Серии А.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Бавария" сообщила о травме Нойера
16:45
Мировой футбол

"Бавария" сообщила о травме Нойера

Голкипер мюнхенского клуба не смог доиграть матч против "Кельна"
Моуринью хочет вернуть легенду клуба в "Реал"
16:30
Мировой футбол

Моуринью хочет вернуть легенду клуба в "Реал"

Португальский специалист намерен включить Рауля в свой тренерский штаб

"Арсенал" может бесплатно подписать форварда "Ювентуса"
15:32
Мировой футбол

"Арсенал" может бесплатно подписать форварда "Ювентуса"

Лондонский клуб проявляет интерес к Душану Влаховичу

"Барселона" нацелилась на форварда "Вильярреала"
15:16
Мировой футбол

"Барселона" нацелилась на форварда "Вильярреала"

Каталонский клуб следит за Альберто Молейро и поддерживает контакт с окружением игрока

Игрок "Барселоны" может перейти в "Атлетико"
14:45
Мировой футбол

Игрок "Барселоны" может перейти в "Атлетико"

Мадридский клуб заинтересован в подписании Феррана Торреса
В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол
14:30
Мировой футбол

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол

Часть игроков считает, что Слот должен был покинуть клуб раньше

Самое читаемое

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ
16 Мая 16:50
Мировой футбол

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ

За два тура до конца чемпионской гонки лондонцы имеют двухочковый перевес над командой Пепа Гвардиолы

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"
15:54
Формула 1

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"

Команда лидировала в заезде, но выбыла из борьбы из-за технической поломки

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги
16 Мая 11:09
Мировой футбол

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги

Каталонцы могут стать первой командой с идеальной домашней серией в Ла Лиге

Кыргызский боец ММА погиб, спасая школьниц
15 Мая 11:26
ММА

Кыргызский боец ММА погиб, спасая школьниц - ФОТО

30-летний Медет Жееналиев утонул в озере Иссык-Куль