"Наполи" вышел в Лигу чемпионов, а "Ювентус" оказался вне топ-4 - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ВИДЕО

В чемпионате Италии прошли матчи 37-го тура Серии А, серьезно повлиявшие на расклады в борьбе за Лигу чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, "Наполи" на выезде уверенно обыграл "Пизу" со счетом 3:0 и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов следующего сезона.

Команда Антонио Конте еще в первом тайме создала комфортное преимущество благодаря голам Скотта Мактоминея и Амирa Ррахмани. В концовке встречи третий мяч забил Хейлунн.

Главной сенсацией тура стало домашнее поражение "Ювентуса" от "Фиорентины" - 0:2. Голы Ндура и Мандрагоры позволили флорентийцам увезти победу из Турина. При этом один из мячей "Ювентуса" был отменен после вмешательства VAR из-за офсайда.

После этого поражения туринский клуб опустился на шестое место и теперь рискует остаться без Лиги чемпионов.

Важную победу в борьбе за верхние места одержал и "Милан". "Россонери" на выезде обыграли "Дженоа" со счетом 2:1 благодаря голам Кристофера Нкунку и Закари Атекаме. После этой победы миланцы набрали 70 очков и поднялись на третью строчку.

Столько же очков теперь и у "Ромы", которая выиграла римское дерби у "Лацио" - 2:0. Героем встречи стал Джанлука Манчини, оформивший дубль. Матч завершался в формате десять на десять после удалений Уэсли Франсы и Николо Ровеллы.

Тем временем "Комо" минимально обыграл "Парму" - 1:0. Единственный гол забил Альберто Морено. После этой победы команда набрала 68 очков и занимает пятое место в таблице Серии А.