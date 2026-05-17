Моуринью хочет вернуть легенду клуба в "Реал"

Жозе Моуринью, которого связывают с возможным возвращением в "Реал", хочет видеть в своем штабе легенду мадридского клуба Рауля Гонсалеса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Diario SPORT, португальский специалист намерен пригласить бывшего форварда "сливочных" в тренерский штаб в случае назначения главным тренером команды.

При этом источник отмечает, что возвращение Рауля в мадридский клуб на данный момент выглядит непростой задачей.

Напомним, Рауль выступал за "Реал" с 1994 по 2010 год. За это время он выиграл с командой 16 трофеев, включая три Лиги чемпионов.

В общей сложности легендарный нападающий провел за мадридцев 741 матч, забил 323 гола и сделал 137 результативных передач.

Также Рауль работал в структуре клуба в качестве главного тренера "Кастильи", которую возглавлял с 2019 по 2025 год.

