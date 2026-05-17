17 Мая 2026 14:45
Игрок "Барселоны" может перейти в "Атлетико"

Нападающий "Барселоны" Ферран Торрес может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es, интерес к 26-летнему испанскому футболисту проявляет мадридский "Атлетико".

По информации источника, руководство столичного клуба рассматривает возможность подписания форварда уже ближайшим летом.

Рыночная стоимость Торреса оценивается в 50 миллионов евро. Его контракт с "Барселоной" действует до конца июня 2027 года.

В нынешнем сезоне Ла Лиги испанский нападающий провел 32 матча, в которых забил 16 голов и сделал одну результативную передачу.

На данный момент "Барселона" лидирует в чемпионате Испании, а "Атлетико" занимает четвертое место в турнирной таблице.

İdman.Biz
