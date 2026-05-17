Игрок "Реала" задумался об уходе после решения сборной Франции

Полузащитник мадридского "Реала" Эдуарду Камавинга рассматривает возможность ухода из клуба.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk, 23-летний француз остался крайне разочарован тем, что не попал в состав сборной Франции на чемпионат мира 2026 года. По информации источника, это укрепило желание футболиста сменить обстановку и попробовать себя в новом чемпионате.

Отмечается, что окружение Камавинга уже изучает трансферный рынок и ведет переговоры с потенциальными претендентами. Интерес к игроку проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", которые давно следят за ситуацией вокруг хавбека.

Сообщается, что "Реал" готов рассмотреть продажу футболиста и оценивает его трансфер в 57,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Камавинга провел 42 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 50 миллионов евро.