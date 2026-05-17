"Ливерпуль" заинтересовался вингером "Бенфики"

Вингер "Бенфики" Андреас Шельдеруп может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Педро Алмейду, интерес к 21-летнему норвежскому футболисту проявляет "Ливерпуль".

По информации источника, "красные" намерены оформить трансфер игрока уже в предстоящее летнее трансферное окно.

Шельдеруп перешел в "Бенфику" из "Норшелланда" в 2023 году за девять миллионов евро. Его контракт с португальским клубом действует до 30 июня 2028 года.

В нынешнем сезоне норвежский футболист провел 43 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал семь результативных передач. По данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро.