Бывший игрок "Ливерпуля" может вернуться в АПЛ

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум может снова сыграть в английской Премьер-лиге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Football Insider, интерес к 35-летнему нидерландскому футболисту проявляет "Ковентри", который в следующем сезоне выступит в АПЛ.

По информации источника, английский клуб готов предложить опытному хавбеку контракт сроком на один год.

Вейналдум перешел в "Аль-Иттифак" из "ПСЖ"в 2023 году за восемь миллионов евро. Его действующее соглашение с саудовским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 33 матча во всех турнирах, забил 17 голов и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.