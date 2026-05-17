17 Мая 2026
RU

Бывший игрок "Ливерпуля" может вернуться в АПЛ

Мировой футбол
Новости
17 Мая 2026 12:30
41
Бывший игрок "Ливерпуля" может вернуться в АПЛ

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум может снова сыграть в английской Премьер-лиге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Football Insider, интерес к 35-летнему нидерландскому футболисту проявляет "Ковентри", который в следующем сезоне выступит в АПЛ.

По информации источника, английский клуб готов предложить опытному хавбеку контракт сроком на один год.

Вейналдум перешел в "Аль-Иттифак" из "ПСЖ"в 2023 году за восемь миллионов евро. Его действующее соглашение с саудовским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 33 матча во всех турнирах, забил 17 голов и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Ливерпуль" заинтересовался вингером "Бенфики"
13:59
Мировой футбол

"Ливерпуль" заинтересовался вингером "Бенфики"

Английский клуб хочет подписать норвежского футболиста летом
Игрок "Реала" задумался об уходе после решения сборной Франции
13:46
Мировой футбол

Игрок "Реала" задумался об уходе после решения сборной Франции

Камавинга может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге

Защитника "Манчестер Сити" предложили "Реалу"
13:31
Мировой футбол

Защитника "Манчестер Сити" предложили "Реалу"

Мадридский клуб может побороться за трансфер хорватского футболиста

Алонсо: "Хотим создать команду, способную бороться за трофеи"
12:58
Мировой футбол

Алонсо: "Хотим создать команду, способную бороться за трофеи"

Новый главный тренер "Челси" прокомментировал свое назначение

"Челси" объявил о назначении нового главного тренера
12:15
Мировой футбол

"Челси" объявил о назначении нового главного тренера

Испанский специалист Хаби Алонсо подписал четырехлетний контракт с лондонским клубом

Флик не одобрил трансфер Бастони в "Барселону"
11:58
Мировой футбол

Флик не одобрил трансфер Бастони в "Барселону"

Главный тренер каталонцев сомневается в соответствии защитника своей игровой системе

Самое читаемое

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ
16 Мая 16:50
Мировой футбол

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ

За два тура до конца чемпионской гонки лондонцы имеют двухочковый перевес над командой Пепа Гвардиолы

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги
16 Мая 11:09
Мировой футбол

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги

Каталонцы могут стать первой командой с идеальной домашней серией в Ла Лиге

Кыргызский боец ММА погиб, спасая школьниц
15 Мая 11:26
ММА

Кыргызский боец ММА погиб, спасая школьниц - ФОТО

30-летний Медет Жееналиев утонул в озере Иссык-Куль

Неймар сыграет на ЧМ-2026: Анчелотти принял решение
14 Мая 17:06
Мировой футбол

Неймар сыграет на ЧМ-2026: Анчелотти принял решение

Форвард "Сантоса" вернется в сборную Бразилии спустя почти три года