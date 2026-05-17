Флик не одобрил трансфер Бастони в "Барселону"

17 Мая 2026 11:58
Переход защитника "Интера" Алессандро Бастони в "Барселону" может не состояться.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Маттео Моретто, главный тренер каталонского клуба Ханс-Дитер Флик не уверен, что итальянский футболист подходит под его тактическую модель.

По информации источника, немецкий специалист сомневается в некоторых технических качествах 27-летнего защитника. Именно позиция Флика стала главной причиной того, что переговоры по трансферу зашли в тупик.

Отмечается, что спортивный директор "Барселоны" Деку на протяжении нескольких месяцев работал над возможным переходом Бастони, однако теперь сделка может сорваться. Тренерский штаб попросил руководство клуба рассмотреть другие варианты на трансферном рынке.

Дополнительными сложностями являются высокая стоимость игрока и нежелание "Интера" идти на уступки в переговорах.

