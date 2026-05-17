От Мадрида до Стамбула: главные футбольные матчи дня

Сегодня на европейских футбольных полях состоится ряд интересных матчей.

Как сообщает İdman.Biz, в афише дня представлены игры английской Премьер-лиги, испанской Ла Лиги, итальянской Серии А, французской Лиги 1 и турецкой Суперлиги.

Представляем список матчей и время их начала по бакинскому времени:

Английская Премьер-лига

15:30 "Манчестер Юнайтед" - "Ноттингем Форест"

18:00 "Брентфорд" - "Кристал Пэлас"

18:00 "Эвертон" - "Сандерленд"

18:00 "Лидс" - "Брайтон"

18:00 "Вулверхэмптон" - "Фулхэм"

20:30 "Ньюкасл" - "Вест Хэм"

Испанская Ла Лига

19:00 "Атлетик" - "Сельта"

19:00 "Атлетико" - "Жирона"

19:00 "Эльче" - "Хетафе"

19:00 "Леванте" - "Мальорка"

19:00 "Осасуна" - "Эспаньол"

19:00 "Райо Вальекано" - "Вильярреал"

19:00 "Реал Овьедо" - "Алавес"

19:00 "Реал Сосьедад" - "Валенсия"

19:00 "Севилья" - "Реал Мадрид"

21:15 "Барселона" - "Бетис"

Итальянская Серия А

14:30 "Комо" - "Парма"

14:30 "Дженоа" - "Милан"

14:30 "Ювентус" - "Фиорентина"

14:30 "Пиза" - "Наполи"

14:30 "Рома" - "Лацио"

17:00 "Интер" - "Верона"

20:00 "Аталанта" - "Болонья"

22:45 "Кальяри" - "Торино"

22:45 "Сассуоло" - "Лечче"

22:45 "Удинезе" - "Кремонезе"

Французская Лига 1

23:00 "Брест" - "Анже"

23:00 "Лилль" - "Осер"

23:00 "Лорьян" - "Гавр"

23:00 "Лион" - "Ланс"

23:00 "Марсель" - "Ренн"

23:00 "Нант" - "Тулуза"

23:00 "Ницца" - "Мец"

23:00 "Париж" - ПСЖ

Турецкая Суперлига

18:00 "Кайсериспор" - "Коньяспор"

21:00 "Антальяспор" - "Коджаэлиспор"

21:00 "Фенербахче" - "Эюпспор"

21:00 "Касымпаша" - "Галатасарай"

21:00 "Трабзонспор" - "Генчлербирлиги"

İdman.Biz