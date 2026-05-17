От Мадрида до Стамбула: главные футбольные матчи дня

Сегодня на европейских футбольных полях состоится ряд интересных матчей.
Как сообщает İdman.Biz, в афише дня представлены игры английской Премьер-лиги, испанской Ла Лиги, итальянской Серии А, французской Лиги 1 и турецкой Суперлиги.
Представляем список матчей и время их начала по бакинскому времени:
Английская Премьер-лига
15:30 "Манчестер Юнайтед" - "Ноттингем Форест"
18:00 "Брентфорд" - "Кристал Пэлас"
18:00 "Эвертон" - "Сандерленд"
18:00 "Лидс" - "Брайтон"
18:00 "Вулверхэмптон" - "Фулхэм"
20:30 "Ньюкасл" - "Вест Хэм"
Испанская Ла Лига
19:00 "Атлетик" - "Сельта"
19:00 "Атлетико" - "Жирона"
19:00 "Эльче" - "Хетафе"
19:00 "Леванте" - "Мальорка"
19:00 "Осасуна" - "Эспаньол"
19:00 "Райо Вальекано" - "Вильярреал"
19:00 "Реал Овьедо" - "Алавес"
19:00 "Реал Сосьедад" - "Валенсия"
19:00 "Севилья" - "Реал Мадрид"
21:15 "Барселона" - "Бетис"
Итальянская Серия А
14:30 "Комо" - "Парма"
14:30 "Дженоа" - "Милан"
14:30 "Ювентус" - "Фиорентина"
14:30 "Пиза" - "Наполи"
14:30 "Рома" - "Лацио"
17:00 "Интер" - "Верона"
20:00 "Аталанта" - "Болонья"
22:45 "Кальяри" - "Торино"
22:45 "Сассуоло" - "Лечче"
22:45 "Удинезе" - "Кремонезе"
Французская Лига 1
23:00 "Брест" - "Анже"
23:00 "Лилль" - "Осер"
23:00 "Лорьян" - "Гавр"
23:00 "Лион" - "Ланс"
23:00 "Марсель" - "Ренн"
23:00 "Нант" - "Тулуза"
23:00 "Ницца" - "Мец"
23:00 "Париж" - ПСЖ
Турецкая Суперлига
18:00 "Кайсериспор" - "Коньяспор"
21:00 "Антальяспор" - "Коджаэлиспор"
21:00 "Фенербахче" - "Эюпспор"
21:00 "Касымпаша" - "Галатасарай"
21:00 "Трабзонспор" - "Генчлербирлиги"
