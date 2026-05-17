"Манчестер Сити" определился с преемником Гвардиолы

17 Мая 2026 10:15
Испанский специалист Энцо Мареска может стать новым главным тренером "Манчестер Сити".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Николо Скиру, Мареска достиг принципиального соглашения с английским клубом о контракте до 2028 года с возможностью продления еще на один сезон.

По информации источника, руководство "горожан" рассматривает бывшего наставника "Челси" в качестве основного кандидата на замену Хосепу Гвардиоле, если испанский тренер примет решение покинуть команду.

Отмечается, что теперь окончательное решение остается за самим Гвардиолой, а Мареска готов ждать развития ситуации.

Действующее соглашение Гвардиолы с "Манчестер Сити" рассчитано до конца следующего сезона.

