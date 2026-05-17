Моуринью: "Есть 99 процентов вероятности, что я останусь в "Бенфике"

Главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью после победы над "Эшторилом" (3:1) в 34-м туре чемпионата Португалии отметил, что пока не принял решения о своем будущем, сообщает İdman.Biz.

"Останусь я или уйду? Не знаю! У меня есть предложение о продлении контракта от "Бенфики"! И я благодарен клубу за это.

Сейчас в "Реале" ведутся переговоры между Жорже Мендешом и руководством, но пока ничего не подписано. Есть 99 процентов вероятности, что я останусь в "Бенфике", потому что у меня остался год по контракту, и у меня есть предложение о продлении, которое кажется интересным", — сказал Моуринью во флеш-интервью.

"Бенфика" не проиграла ни одного матча в национальном чемпионате после назначения Жозе Моуринью (23 победы и 11 ничьих) и с 80 очками финишировала на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Португалии.