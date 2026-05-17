Кейн может продолжить карьеру в "Барселоне"

Нападающий сборной Англии и "Баварии" Харри Кейн может сменить клуб уже ближайшим летом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Touchline, 32-летний форвард заинтересован в выступлении в испанской Ла Лиге и предложил свои услуги "Барселоне".

По информации источника, каталонский клуб рассматривается как один из возможных вариантов продолжения карьеры для английского бомбардира. Кейн может стать заменой Роберту Левандовски, который, как ожидается, покинет "Барселону" по окончании сезона.

Трансферная стоимость английского форварда оценивается в 65 миллионов евро. Действующий контракт Кейна с "Баварией" рассчитан до конца июня 2027 года.