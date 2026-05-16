16 Мая 2026 16:50
АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Английская премьер-лига входит в решающую фазу чемпионской гонки.

Как передает İdman.Biz, после победы "Астон Виллы" над "Ливерпулем" 4:2 старт 37-му туру уже дан, но главные матчи пройдут с воскресенье по вторник.

За два тура до конца сезона "Арсенал" лидирует с 79 очками, а "Манчестер Сити" идет вторым с 77 баллами. Лондонцы находятся в более выгодной позиции: команда Микеля Артеты не только имеет двухочковый запас, но и в 37-м туре сыграет дома против уже вылетевшего "Бернли". "Горожанам" же предстоит гостевой матч с крепким "Борнмутом", который проводит один из лучших сезонов в своей истории и продолжает борьбу за еврокубки.

"Арсенал" - "Бернли"

Для "Арсенала" матч с "Бернли" может стать ключевым на пути к долгожданному чемпионству. Если лондонцы победят, то "Манчестер Сити" во вторник будет обязан обыгрывать "Борнмут", чтобы сохранить интригу до последнего тура. Любая потеря очков командой Гвардиолы после победы "Арсенала" досрочно сделает "канониров" чемпионами.

Соперник у лидера, на бумаге, удобный. "Бернли" идет 19-м, имеет 21 очко и уже потерял шансы на сохранение места в АПЛ. При этом Артете придется учитывать кадровые проблемы. Бен Уайт из-за серьезной травмы колена больше не сыграет в этом сезоне, Риккардо Калафьори остается под вопросом, а Мартин Эдегор претендует на возвращение в стартовый состав после удачного выхода на замену в матче с "Вест Хэмом".

Для "Арсенала" это еще и последний домашний матч сезона. В такой ситуации фактор "Эмирейтс" может иметь особое значение: команда получила шанс подойти к финальному туру в статусе чемпиона или как минимум сохранить преимущество перед "Сити".

"Борнмут" - "Манчестер Сити"

У "Манчестер Сити" задача предельно ясная - побеждать и продолжать давление на "Арсенал". Команда Гвардиолы подходит к туру с 77 очками и уже не имеет права на ошибку: даже ничья в Борнмуте может оказаться решающей в пользу лондонцев.

Сложность для "Сити" в том, что соперник сейчас выглядит крайне неприятно. "Борнмут" идет шестым, имеет 55 очков и не проигрывает в АПЛ 16 матчей подряд. Команда Андони Ираолы борется за еврокубки, а при удачном раскладе сохраняет даже шансы на более высокий финиш. Победа над "Сити" может гарантировать "Борнмуту" место в топ-7, а значит и как минимум еврокубковую путевку.

Дополнительный фактор - календарь. "Манчестер Сити" проведет этот матч 19 мая, через три календарных дня после финала Кубка Англии против "Челси". У команды будет только два полных дня на восстановление, что может сказаться на свежести игроков. Особенно с учетом того, что концовка сезона требует от "горожан" максимальной концентрации в каждом матче.

Расписание 37-го тура АПЛ (время по Баку)

15 мая

"Астон Вилла" - "Ливерпуль" - 4:2

17 мая

"Манчестер Юнайтед" - "Ноттингем Форест" - 15:30
"Брентфорд" - "Кристал Пэлас" - 18:00
"Эвертон" - "Сандерленд" - 18:00
"Лидс" - "Брайтон" - 18:00
"Вулверхэмптон" - "Фулхэм" - 18:00
"Ньюкасл" - "Вест Хэм" - 20:30

18 мая

"Арсенал" - "Бернли" - 23:00

19 мая

"Борнмут" - "Манчестер Сити" - 22:30
"Челси" - "Тоттенхэм" - 23:15

Турнирная таблица АПЛ перед основными матчами 37-го тура

1. "Арсенал" - 79
2. "Манчестер Сити" - 77
3. "Манчестер Юнайтед" - 65
4. "Астон Вилла" - 62
5. "Ливерпуль" - 59
6. "Борнмут" - 55
7. "Брайтон" - 53
8. "Брентфорд" - 51
9. "Челси" - 49
10. "Эвертон" - 49
11. "Фулхэм" - 48
12. "Сандерленд" - 48
13. "Ньюкасл" - 46
14. "Лидс" - 44
15. "Кристал Пэлас" - 44
16. "Ноттингем Форест" - 43
17. "Тоттенхэм" - 38
18. "Вест Хэм" - 36
19. "Бернли" - 21
20. "Вулверхэмптон" - 18

Теймур Тушиев
İdman.Biz
