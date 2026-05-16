Что ждут от Наримана Ахундзаде в "Коламбус Крю"? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Нариман Ахундзаде осваивается в MLS. Форвард постепенно адаптируется к американской футбольной реальности "Коламбус Крю", а в клубе уже говорят о его большом потенциале и важной роли в будущем команды. Но на сегодняшний день ему определенно не хватает игровой практики.

Как передает İdman.Biz, переезд в один из самых организованных клубов американской лиги стал важным этапом в карьере молодого футболиста, которого в США рассматривают как перспективный долгосрочный проект. В "Коламбус Крю" не скрывают, что рассчитывают на прогресс Ахундзаде не только как центрального форварда, но и как универсального игрока атаки. Главный тренер команды Хенрик Рюдстрем отметил, что новичок способен действовать сразу на нескольких позициях, что особенно важно для современной атакующей модели игры.

При этом, наставник не намерен форсировать процесс адаптации игрока. Тренерский штаб делает ставку на постепенное развитие футболиста, чтобы он смог полностью раскрыть свой потенциал в новой среде. "Мы будем осторожны с Нариманом", - отметил Рюдстрем, комментируя работу футболиста на тренировках и его отдачу на поле.

И это многое объясняет. Ахундзаде в MLS отыграл пока шесть матчей, а его общее игровое время составило 31 минуту. Также он провел от начала и до конца кубковую встречу и помог коллективу выйти в четвертьфинал. У форварда появляются и персональные болельщики в США, а один из наших соотечественников Джейхун Ализаде после одной из недавних игр передал Нариману лявянги.

В клубе довольны тем, как нападающий проявляет себя в первое время после переезда. Отмечаются его мобильность, техника, активная работа без мяча и умение открываться между линиями. Именно эти качества, по мнению специалистов клуба, позволяют ему быстро вписываться в интенсивный стиль MLS.

Правда, при этом дела "Коламбус Крю" в чемпионате обстоят не лучшим образом – текущее 13-е место в Восточной конференции говорит о том, что представители штата Огайо пока крайне нестабильны. Команда переживает период обновления и перестройки после изменений в тренерском штабе и игровой философии. В этих условиях ставка на молодых игроков выглядит особенно важной. В клубе понимают, что адаптация футболиста из Европы требует времени, поэтому давление на азербайджанского нападающего минимальное.

Генеральный менеджер "Коламбус Крю" Исса Телл также высоко оценил потенциал игрока. В руководстве считают, что Ахундзаде способен добавить вариативности в атакующих действиях команды благодаря своей скорости и универсальности. После успешных выступлений за "Карабах" и матчей в Лиге чемпионов, Ахундзаде получил шанс проявить себя в совершенно другой футбольной культуре, где большое значение имеют физическая интенсивность и высокий темп игры.

Тем не менее ожидания от Ахундзаде остаются высокими. В MLS уверены, что при правильном развитии он способен стать одним из заметных представителей азербайджанского футбола в Северной Америке и важным элементом атакующей линии "Коламбус Крю".