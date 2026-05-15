Главный тренер "Шафы: "Главной целью было выйти в Премьер-лигу"

Главный тренер "Шафы" Эльгиз Керемли поделился впечатлениями после досрочного чемпионства команды в Первой лиге Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, специалист назвал этот успех первым большим достижением в своей тренерской карьере.

"Это мой первый большой успех в тренерской карьере. В ближайшие годы нашей целью будет добиваться еще более серьезных и больших результатов. На это может понадобиться время. Главной целью было участие в Премьер-лиге. Как клуб мы смогли справиться и с этой задачей", - цитирует Керемли futbolinfo.az.

34-летний наставник отметил, что успех стал результатом совместной работы всей команды.

"Это успех не только мой, а всей команды, технического персонала и тренерского штаба. Все всегда были рядом с нами и помогали. Благодарю каждого. Также признателен руководству за постоянную поддержку. Спасибо и нашим болельщикам, которые поддерживали нас как дома, так и на выезде", - подчеркнул специалист.

Керемли также рассказал о сложностях сезона и стабильности команды.

"У нас был очень тяжелый сезон. Мы старались сохранять стабильность, и мои футболисты достойно справились с этим. Были и взлеты, и падения. Это связано с тем, что чемпионат становится все более напряженным, а клубы с каждым годом усиливаются. Но наша команда с первого тура находилась на первом месте и смогла сохранить эту стабильность до конца сезона. Благодарю футболистов за то, что подарили нам радость чемпионства", - отметил главный тренер.

Напомним, в 26-м туре "Шафа" обыграла на своем поле "Джабраил" со счетом 1:0, набрала 57 очков и за тур до финиша стала недосягаемой для "Сабаила", опережая его на семь баллов.