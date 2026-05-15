15 Мая 2026 19:22
"Шафа" завоевала путевку в Премьер-лигу Азербайджана

В Первой лиге Азербайджана по футболу определился чемпион сезона-2025/2026.

Как сообщает İdman.Biz, "Шафа" за тур до завершения чемпионата гарантировала себе первое место и путевку в Мисли Премьер-лигу.

В матче 26-го тура бакинский клуб на своем поле обыграл "Джабраил" со счетом 1:0 и довел количество очков до 57, став недосягаемым для преследователей.

Для "Шафы" это первое чемпионство в Первой лиге. Команда стала 27-м клубом в истории турнира, которому удалось завоевать золотые медали второго по силе дивизиона страны.

Ранее победителями турнира становились такие клубы, как "Габала", "Туран Товуз", МОИК, "Араз Нахчыван", "Шамахы", "Кяпаз" и другие. Последним чемпионом до "Шафы" была "Габала", выигравшая Первую лигу в сезоне-2024/2025.

İdman.Biz
