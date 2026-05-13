Андре Сантос: "Сабах" показал потрясающую игру" - ВИДЕО

Бразильский защитник "Сабаха" Андрей Сантос поделился эмоциями после победы над "Зиря" в финале Кубка Азербайджана и завоевания золотого дубля.

Как сообщает İdman.Biz, игрок отметил, что нынешний сезон стал для команды особенным.

"Этот сезон восхитительный, я очень доволен. Я завоевал три трофея с "Сабахом". Что касается сегодняшней игры, она была потрясающей. Мы контролировали ход матча и смогли показать тот футбол, который демонстрировали на протяжении всего сезона", - заявил Сантос после финального матча.

Футболист также прокомментировал участие команды в Лиге чемпионов и свое будущее в клубе.

"Насчет Лиги чемпионов ничего сказать не могу. Мой контракт заканчивается летом", - отметил игрок.

Напомним, "Сабах" в финале Кубка Азербайджана обыграл "Зиря" со счетом 2:1 и оформил золотой дубль, ранее также досрочно выиграв Премьер-лигу страны.