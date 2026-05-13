14 Мая 2026
RU

Андре Сантос: "Сабах" показал потрясающую игру" - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
13 Мая 2026 23:58
32
Андре Сантос: "Сабах" показал потрясающую игру"

Бразильский защитник "Сабаха" Андрей Сантос поделился эмоциями после победы над "Зиря" в финале Кубка Азербайджана и завоевания золотого дубля.

Как сообщает İdman.Biz, игрок отметил, что нынешний сезон стал для команды особенным.

"Этот сезон восхитительный, я очень доволен. Я завоевал три трофея с "Сабахом". Что касается сегодняшней игры, она была потрясающей. Мы контролировали ход матча и смогли показать тот футбол, который демонстрировали на протяжении всего сезона", - заявил Сантос после финального матча.

Футболист также прокомментировал участие команды в Лиге чемпионов и свое будущее в клубе.

"Насчет Лиги чемпионов ничего сказать не могу. Мой контракт заканчивается летом", - отметил игрок.

Напомним, "Сабах" в финале Кубка Азербайджана обыграл "Зиря" со счетом 2:1 и оформил золотой дубль, ранее также досрочно выиграв Премьер-лигу страны.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Сабах" наградили за победу в Кубке Азербайджана
13 Мая 23:48
Азербайджанский футбол

"Сабах" наградили за победу в Кубке Азербайджана - ФОТО

Бакинский клуб завершил сезон с двумя трофеями

Главный тренер "Сабаха": "Сезон получился для нас невероятным"
13 Мая 23:11
Азербайджанский футбол

Главный тренер "Сабаха": "Сезон получился для нас невероятным"

Дамбраускас поблагодарил команду после победы в Кубке Азербайджана
Глава АФФА поздравил "Сабах" с победой в Кубке Азербайджана
13 Мая 22:57
Азербайджанский футбол

Глава АФФА поздравил "Сабах" с победой в Кубке Азербайджана

Ровшан Наджаф отметил характер и высокий уровень игры команды

Рашад Садыхов: "Мы сделаем все возможное, чтобы выйти в Лигу конференций"
13 Мая 22:46
Азербайджанский футбол

Рашад Садыхов: "Мы сделаем все возможное, чтобы выйти в Лигу конференций"

Тренер "Зиря" прокомментировал поражение в финале Кубка Азербайджана

Стало известно, в каком еврокубке сыграет "Карабах" в сезоне-2026/2027
13 Мая 22:30
Азербайджанский футбол

Стало известно, в каком еврокубке сыграет "Карабах" в сезоне-2026/2027

Это выяснилось по итогам финала Кубка Азербайджана
АФФА провела семинар для футбольных врачей при поддержке УЕФА
13 Мая 15:01
Азербайджанский футбол

АФФА провела семинар для футбольных врачей при поддержке УЕФА - ФОТО

Медики сборных и клубов обсудили травмы и современные методы лечения

Самое читаемое

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем"
13 Мая 00:04
Мировой футбол

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем" - ВИДЕО

До окончания сезона осталось провести две встречи
Жена пригрозила Куртуа разводом в случае переезда в Саудовскую Аравию
11 Мая 04:40
Мировой футбол

Жена пригрозила Куртуа разводом в случае переезда в Саудовскую Аравию

Договор Куртуа с "Реалом" рассчитан до лета 2027 года
Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ
12 Мая 14:05
Мировой футбол

Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Звезды португальского и французского футбола в девятый раз сыграют друг против друга

Диего Симеоне: "Барселона" - лучшая команда мира"
11 Мая 16:15
Мировой футбол

Диего Симеоне: "Барселона" - лучшая команда мира"

Главный тренер "Атлетико" признал силу чемпиона Испании и напомнил о двух победах своей команды