13 Мая 2026
RU

Главный тренер "Сабаха": "Сезон получился для нас невероятным"

Азербайджанский футбол
Новости
13 Мая 2026 23:11
18
Главный тренер "Сабаха": "Сезон получился для нас невероятным"

Главный тренер "Сабаха" Вальдас Дамбраускас прокомментировал победу в финале Bizon Кубка Азербайджана по футболу над "Зиря" (2:1)

Как сообщает İdman.Biz, литовский специалист после матча отметил самоотдачу футболистов и поблагодарил всех сотрудников клуба за проделанную работу.

"Прежде всего хочу поздравить своих игроков. Не только с этой игрой, а со всем сезоном. Этот сезон получился для нас невероятным. Мои футболисты проявили настоящий героизм. Они приходят на тренировки, отдают все силы. Думаю, они заслужили все эти победы", - заявил Дамбраускас.

Тренер отдельно поблагодарил тренерский штаб, медицинский персонал, работников клуба и руководство. "Хочу сказать спасибо своим помощникам, врачам, людям, которые ухаживают за полями, сотрудникам клуба, всем, кто работал на протяжении сезона. Благодарю и руководство клуба, особенно Рамиля Гасанова, который всегда нас поддерживал. В этой команде трудится много людей, и все они вложили огромный труд", - отметил специалист.

Дамбраускас также высоко оценил игру соперника. "Поздравляю и "Зиря". Это действительно хорошая команда, в которой видна работа тренера. Я получил большое удовольствие от этой игры", - подчеркнул наставник "Сабаха".

По словам тренера, команда стремится радовать болельщиков ярким футболом. "Показывать хорошую игру - обязанность моих футболистов. Мы стараемся, чтобы наши болельщики получали удовольствие от матчей. Оба наших гола были фантастическими. Здесь проявилась настоящая командная работа. Как я уже говорил ранее, я горжусь своими игроками. Я очень счастливый тренер, потому что у меня есть такие футболисты", - сказал он.

В завершение Дамбраускас отметил, что не любит сравнивать клубы, в которых работал, поскольку каждый из них имеет для него особое значение. "Титулы, которые я выиграл в Азербайджане, также очень ценны для меня", - добавил тренер.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Сабах" наградили за победу в Кубке Азербайджана
23:48
Азербайджанский футбол

"Сабах" наградили за победу в Кубке Азербайджана

Бакинский клуб завершил сезон с двумя трофеями

Глава АФФА поздравил "Сабах" с победой в Кубке Азербайджана
22:57
Азербайджанский футбол

Глава АФФА поздравил "Сабах" с победой в Кубке Азербайджана

Ровшан Наджаф отметил характер и высокий уровень игры команды

Рашад Садыхов: "Мы сделаем все возможное, чтобы выйти в Лигу конференций"
22:46
Азербайджанский футбол

Рашад Садыхов: "Мы сделаем все возможное, чтобы выйти в Лигу конференций"

Тренер "Зиря" прокомментировал поражение в финале Кубка Азербайджана

Стало известно, в каком еврокубке сыграет "Карабах" в сезоне-2026/2027
22:30
Азербайджанский футбол

Стало известно, в каком еврокубке сыграет "Карабах" в сезоне-2026/2027

Это выяснилось по итогам финала Кубка Азербайджана
АФФА провела семинар для футбольных врачей при поддержке УЕФА
15:01
Азербайджанский футбол

АФФА провела семинар для футбольных врачей при поддержке УЕФА - ФОТО

Медики сборных и клубов обсудили травмы и современные методы лечения

Стала известна зарплата Наримана Ахундзаде в MLS
12:56
Азербайджанский футбол

Стала известна зарплата Наримана Ахундзаде в MLS - ФОТО

Азербайджанский форвард "Коламбус Крю" получает более миллиона манатов в год с учетом бонусов

Самое читаемое

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем"
00:04
Мировой футбол

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем" - ВИДЕО

До окончания сезона осталось провести две встречи
Жена пригрозила Куртуа разводом в случае переезда в Саудовскую Аравию
11 Мая 04:40
Мировой футбол

Жена пригрозила Куртуа разводом в случае переезда в Саудовскую Аравию

Договор Куртуа с "Реалом" рассчитан до лета 2027 года
Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ
12 Мая 14:05
Мировой футбол

Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Звезды португальского и французского футбола в девятый раз сыграют друг против друга

Диего Симеоне: "Барселона" - лучшая команда мира"
11 Мая 16:15
Мировой футбол

Диего Симеоне: "Барселона" - лучшая команда мира"

Главный тренер "Атлетико" признал силу чемпиона Испании и напомнил о двух победах своей команды