Главный тренер "Сабаха": "Сезон получился для нас невероятным"

Главный тренер "Сабаха" Вальдас Дамбраускас прокомментировал победу в финале Bizon Кубка Азербайджана по футболу над "Зиря" (2:1)

Как сообщает İdman.Biz, литовский специалист после матча отметил самоотдачу футболистов и поблагодарил всех сотрудников клуба за проделанную работу.

"Прежде всего хочу поздравить своих игроков. Не только с этой игрой, а со всем сезоном. Этот сезон получился для нас невероятным. Мои футболисты проявили настоящий героизм. Они приходят на тренировки, отдают все силы. Думаю, они заслужили все эти победы", - заявил Дамбраускас.

Тренер отдельно поблагодарил тренерский штаб, медицинский персонал, работников клуба и руководство. "Хочу сказать спасибо своим помощникам, врачам, людям, которые ухаживают за полями, сотрудникам клуба, всем, кто работал на протяжении сезона. Благодарю и руководство клуба, особенно Рамиля Гасанова, который всегда нас поддерживал. В этой команде трудится много людей, и все они вложили огромный труд", - отметил специалист.

Дамбраускас также высоко оценил игру соперника. "Поздравляю и "Зиря". Это действительно хорошая команда, в которой видна работа тренера. Я получил большое удовольствие от этой игры", - подчеркнул наставник "Сабаха".

По словам тренера, команда стремится радовать болельщиков ярким футболом. "Показывать хорошую игру - обязанность моих футболистов. Мы стараемся, чтобы наши болельщики получали удовольствие от матчей. Оба наших гола были фантастическими. Здесь проявилась настоящая командная работа. Как я уже говорил ранее, я горжусь своими игроками. Я очень счастливый тренер, потому что у меня есть такие футболисты", - сказал он.

В завершение Дамбраускас отметил, что не любит сравнивать клубы, в которых работал, поскольку каждый из них имеет для него особое значение. "Титулы, которые я выиграл в Азербайджане, также очень ценны для меня", - добавил тренер.