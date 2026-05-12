Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В Эр-Рияде сегодня пройдет матч, который уже называют одним из главных в современной истории саудовского футбола.

Как передает İdman.Biz, в рамках 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" примет "Аль-Хиляль" на "Аль-Авваль Парк", начало - в 22:00 по бакинскому времени.

Перед игрой команда Роналду лидирует в таблице с 82 очками, в то время как коллектив Бензема идет на втором месте с 77 баллами и игрой в запасе. Победа "Аль-Насра" сделает его чемпионом, а успех "Аль-Хиляля" сократит отставание до двух очков при игре в запасе.

Главная афиша встречи - новое противостояние Криштиану Роналду и Карима Бензема. Долгие годы они были частью одной из самых результативных связок Европы в "Реале", а теперь оказались по разные стороны главного саудовского дерби. Бензема перешел в "Аль-Хиляль" в феврале 2026 года из “Аль-Иттихада” на правах свободного агента, подписав контракт на полтора года, и быстро стал одним из ключевых игроков команды.

Перед матчем Роналду обратился к болельщикам "Аль-Насра" через соцсети:

"Ваша поддержка подталкивала нас каждую неделю. На стадионе, дома и по всему миру. Эта энергия с нами на поле. Давайте превратим ее в результат. Ради нас. Ради вас. Ради "Аль-Насра". Увидимся завтра".

В свою очередь, Бензема не делал публичных заявлений перед игрой, но ранее он убирал личный подтекст, говоря, что это "не Карим против Криштиану", а матч команд, при этом называя португальца легендой футбола.

По очным встречам в Саудовской Аравии баланс между ними пока равный: после переезда Бензема в местный чемпионат они шесть раз играли друг против друга, у каждого по три победы. В этих матчах Роналду забил четыре гола и один ассист, Бензема - три гола и один ассист.

Если брать их клубную карьеру шире, к этим шести саудовским встречам нужно добавить два матча Лиги чемпионов-2007/08 между "Лионом" Бензема и "Манчестер Юнайтед" Роналду. Тогда первая игра завершилась 1:1, Бензема забил, а Роналду сделал голевую передачу; во втором матче "МЮ" победил 1:0 благодаря голу португальца. То есть перед новым дерби у них восемь официальных клубных очных матчей в качестве соперников.

Форма "Аль-Насра" перед дерби внушает уверенность. В прошлом туре команда обыграла "Аль-Шабаб" со счетом 4:2: Жоау Фелиш оформил хет-трик, а Роналду забил свой 100-й гол в чемпионате Саудовской Аравии. Этот успех вернул "Аль-Насру" пятиочковый отрыв от "Аль-Хиляля" и поставил команду в позицию, при которой один удар по главному сопернику может закрыть чемпионскую гонку.

Но "Аль-Хиляль" подходит к игре не в роли команды, которая просто догоняет. Клуб Симоне Индзаги несколько дней назад выиграл Кубок короля, победив "Аль-Холуд" со счетом 2:1: победный гол забил Тео Эрнандес, а сам Индзаги завоевал первый трофей во главе саудовского клуба. В чемпионате "Аль-Хиляль" все еще не проигрывал: 23 победы и 8 ничьих. Проблема команды не в провалах, а в потерянных очках, которые и позволили "Аль-Насру" выйти вперед.

Отдельная интрига - личный контекст для Роналду. С момента перехода в "Аль-Наср" он пока не выиграл главный внутренний трофей Саудовской Аравии. Для Бензема ситуация обратная: француз уже успел выиграть чемпионат с "Аль-Иттихадом", затем перешел в стан главного конкурента Роналду и теперь может снова повлиять на судьбу титула. Именно поэтому матч выходит за рамки обычного дерби: это борьба за чемпионство, статус и символическое лидерство в саудовском футболе.

Для "Аль-Насра" победа станет долгожданным возвращением к титулу и, возможно, главным трофеем саудовского этапа карьеры Роналду. Для "Аль-Хиляля" это шанс превратить почти проигранную гонку в новый финальный рывок. А для зрителей - новая глава в истории двух бывших партнеров по "Реалу", которые теперь решают чемпионство уже по разные стороны баррикад.