Тео Эрнандеса обвинили в организации вечеринок с эскортом

12 Мая 2026 09:42
Бывший папарацци Фабрицио Корона в выпуске YouTube-проекта Falsissimo выступил с громкими обвинениями в адрес Тео Эрнандеса на фоне расследования эскорт-сети в Италии, заявив, что экс-защитник "Милана", ныне выступающий за "Аль-Хиляль", Тео Эрнандес организовывал эти вечеринки и был главным, сообщает İdman.Biz со ссылкой на CalcioNapoli24

Он также заявил, что получил свидетельства от человека, которого представил как водителя Эрнандеса. По версии Короны, водитель якобы предупреждал игрока о последствиях таких вечеринок перед матчами.

Напомним, что прокуратура Милана расследует сеть, связанную с организацией вечеринок, эскорт-услуг и веселящего газа для состоятельных клиентов, включая футболистов Серии А.

Добавим, что в 2024 году Корона публиковал материалы, где утверждал, что футболист использовал веселящий газ в одном из миланских заведений. Тогда эта история также не получила подтвержденного судебного продолжения

İdman.Biz
