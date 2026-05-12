Моуринью рискует оставить "Бенфику" без Лиги чемпионов

12 Мая 2026 09:15
Лиссабонская "Бенфика", которую возглавляет Жозе Моуринью, осложнила себе борьбу за путевку в Лигу чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, в предпоследнем туре чемпионата Португалии "Бенфика" сыграла вничью с "Брагой" - 2:2, тогда как главный конкурент команды "Спортинг" разгромил на выезде "Риу Аве" со счетом 4:1.

Перед туром "Бенфика" занимала второе место благодаря преимуществу по личным встречам при равенстве очков со "Спортингом". Однако после последних результатов "львы" поднялись на вторую строчку с 79 очками, а команда Моуринью опустилась на третье место, имея 77 баллов.

Теперь для выхода в квалификацию Лиги чемпионов "Спортингу" достаточно победить "Жил Висенте" в заключительном туре.

"Бенфике" же необходимо обыгрывать "Эшторил" и одновременно надеяться на потерю очков со стороны "Спортинга". Третье место в чемпионате Португалии дает путевку только в Лигу Европы.

Ранее в СМИ появилась информация, что Жозе Моуринью может покинуть "Бенфику" после завершения сезона и вернуться в мадридский "Реал".

İdman.Biz
