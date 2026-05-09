АПЛ: "Арсенал" защищает лидерство, "Ман Сити" в ожидании осечки - ОБЗОР İDMAN.BİZ

За три тура до финиша чемпионская гонка в Англии выходит на решающий отрезок.

Как передает İdman.Biz, "Арсенал" лидирует с 76 очками после 35 матчей, "Манчестер Сити" идет вторым с 71 баллом и игрой в запасе, а "Манчестер Юнайтед" с 64 очками занимает третью строчку. "Ливерпуль" и "Астон Вилла" набрали по 58 очков.

"Ливерпуль" - "Челси"

"Ливерпуль" подходит к домашнему матчу на четвертой позиции с 58 очками. Команда Арне Слота пока не гарантировала себе место в Лиге чемпионов, но победа над "Челси" может стать важным шагом к решению этой задачи. Лондонцы идут лишь девятыми с 48 очками и после серии неудач уже не могут финишировать в топ-5, но еще борются за еврокубковую перспективу через чемпионат и кубковый сезон.

У "Ливерпуля" остаются кадровые проблемы. Алиссон Бекер и Мохамед Салах по-прежнему не тренируются, зато Александр Исак вернулся к занятиям после повреждения, а Георгий Мамардашвили также должен был возобновить работу с командой. Флориан Вирц, пропустивший часть тренировок из-за недомогания, уже вернулся в общую группу.

У "Челси" ситуация не легче. Роберт Санчес и Джесси Дерри пропустят матч после травм головы, Педру Нету и Алехандро Гарначо находятся под вопросом, тогда как Рис Джеймс и Леви Колуилл могут вернуться в заявку. На фоне шести поражений подряд для команды Калума Макфарлейна матч на "Энфилде" становится проверкой не только класса, но и характера.

"Манчестер Сити" - "Брентфорд"

"Манчестер Сити" остается единственным преследователем "Арсенала". У команды Хосепа Гвардиолы 71 очко после 34 матчей, и она не имеет права на осечку, если хочет сохранить реальное давление на лидера. Победа над "Брентфордом" позволит "горожанам" сократить отставание до двух очков как минимум до матча "Арсенала" с "Вест Хэмом".

Главная интрига для "Сити" связана с Родри. Полузащитник получил повреждение паха в апрельском матче с "Арсеналом" и пока не чувствует себя полностью комфортно. Также к тренировкам вернулись Йошко Гвардиол и Рубен Диаш, что может усилить оборону команды на финише сезона.

"Брентфорд" идет седьмым с 51 очком и все еще претендует на еврокубки. Команда Кита Эндрюса потерпела лишь одно поражение в восьми последних матчах АПЛ, а перед игрой с "Сити" получила хорошие новости: Джордан Хендерсон вернулся в заявку, Виталий Янельт стал ближе к полноценному возвращению, но Рико Генри пока не готов играть.

"Вест Хэм" - "Арсенал"

"Арсенал" едет на London Stadium в статусе лидера чемпионата. У команды Микеля Артеты 76 очков, преимущество над "Манчестер Сити" составляет пять баллов, но у конкурента есть матч в запасе. Поэтому для "канониров" победа над "Вест Хэмом" имеет огромное значение в чемпионской гонке.

Дополнительная сложность для "Арсенала" в том, что клубу приходится совмещать борьбу за титул с Лигой чемпионов. Лондонцы вышли в финал турнира после победы над "Атлетико" и 30 мая сыграют с ПСЖ, но Артета подчеркнул, что сейчас все внимание должно быть направлено именно на матч с "Вест Хэмом". По данным из самого клуба, новых травм у "Арсенала" перед игрой нет.

"Вест Хэм" находится в зоне вылета: команда идет 18-й с 36 очками и отстает от "Тоттенхэма" на один балл. Нуну Эшпириту Санту заявил, что думает только о борьбе за выживание, а домашний матч против лидера рассматривается как шанс сохранить надежду на спасение.

Расписание 36-го тура АПЛ

9 мая

"Ливерпуль" - "Челси" - 15:30

"Брайтон" - "Вулверхэмптон" - 18:00

"Фулхэм" - "Борнмут" - 18:00

"Сандерленд" - "Манчестер Юнайтед" - 18:00

"Манчестер Сити" - "Брентфорд" - 20:30

10 мая

"Бернли" - "Астон Вилла" - 17:00

"Кристал Пэлас" - "Эвертон" - 17:00

"Ноттингем Форест" - "Ньюкасл Юнайтед" - 17:00

"Вест Хэм" - "Арсенал" - 19:30

11 мая

"Тоттенхэм" - "Лидс Юнайтед" - 23:00

Турнирная таблица АПЛ перед 36-м туром

1. "Арсенал" - 76

2. "Манчестер Сити" - 71

3. "Манчестер Юнайтед" - 64

4. "Ливерпуль" - 58

5. "Астон Вилла" - 58

6. "Борнмут" - 52

7. "Брентфорд" - 51

8. "Брайтон" - 50

9. "Челси" - 48

10. "Эвертон" - 48

11. "Фулхэм" - 48

12. "Сандерленд" - 47

13. "Ньюкасл Юнайтед" - 45

14. "Лидс Юнайтед" - 43

15. "Кристал Пэлас" - 43

16. "Ноттингем Форест" - 42

17. "Тоттенхэм" - 37

18. "Вест Хэм" - 36

19. "Бернли" - 20

20. "Вулверхэмптон" – 18