Хаби Алонсо пожалел о работе в "Реале"

Хаби Алонсо считает ошибкой решение возглавить мадридский "Реал" летом 2025 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Cadena Ser, испанский специалист признался своему окружению, что оказался в клубе в неподходящий момент.

Алонсо сожалеет, что ему пришлось руководить командой в сложный период. При этом он рад, что не успел столкнуться с еще более серьезными внутренними проблемами, в том числе с ситуациями, подобными драке между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени.

Отметим, что 12 января "Реал" прекратил сотрудничество с 44-летним тренером.

Сейчас Алонсо ждет проект, который устроит его как с профессиональной, так и с личной точки зрения. Он не намерен спешить с возвращением к работе и в ближайшее время не планирует тренировать в Испании.

Наиболее вероятными направлениями для продолжения карьеры специалиста считаются Англия и Германия.