7 Мая 2026
RU

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026

Мировой футбол
Новости
7 Мая 2026 01:20
29
Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026

Определились оба финалиста Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Как сообщает İdman.Biz, в решающем матче турнира встретятся французский "ПСЖ" и английский "Арсенал".

Лондонский клуб первым оформил выход в финал, обыграв по сумме двух встреч мадридский "Атлетико". Вторым финалистом стал "ПСЖ", который оказался сильнее "Баварии" - 6:5 по итогам двух полуфинальных матчей.

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 года в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена".

Отметим, что самым титулованным клубом в истории Лиги чемпионов остается мадридский "Реал", выигрывавший турнир 15 раз. "ПСЖ" является действующим победителем турнира, тогда как "Арсенал" еще ни разу не выигрывал главный еврокубок.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"
01:37
Мировой футбол

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"

Защитник парижан получил награду от УЕФА после выхода в финал ЛЧ

Гол Дембеле вошел в тройку самых быстрых в истории полуфиналов ЛЧ
00:10
Мировой футбол

Гол Дембеле вошел в тройку самых быстрых в истории полуфиналов ЛЧ

Форвард "ПСЖ" отличился уже на третьей минуте матча с "Баварией"

Арбитр не назначил пенальти в ворота "ПСЖ" после игры рукой Невеша
6 Мая 23:56
Мировой футбол

Арбитр не назначил пенальти в ворота "ПСЖ" после игры рукой Невеша - ФОТО

Спорный эпизод произошел в полуфинале Лиги чемпионов против "Баварии"

Хвича установил исторический рекорд Лиги чемпионов
6 Мая 23:36
Мировой футбол

Хвича установил исторический рекорд Лиги чемпионов

Вингер "ПСЖ" стал первым игроком с уникальной серией в плей-офф

16 азербайджанских боксеров вышли в финал "Кубка Гейдара Алиева-2026"
6 Мая 23:22
Мировой футбол

16 азербайджанских боксеров вышли в финал "Кубка Гейдара Алиева-2026"

Еще 12 представителей сборной гарантировали себе бронзовые медали
Стали известны условия Моуринью для возвращения в "Реал"
6 Мая 23:10
Мировой футбол

Стали известны условия Моуринью для возвращения в "Реал"

Португальский тренер выдвинул ряд требований на переговорах с Пересом

Самое читаемое

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"
00:15
Футбол

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"

Телеканал объяснил ситуацию с показом полуфинала Лиги чемпионов

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
6 Мая 00:56
Мировой футбол

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный гол забил Букайо Сака

Артета высказался о победе "Арсенала" над "Атлетико"
6 Мая 05:50
Мировой футбол

Артета высказался о победе "Арсенала" над "Атлетико"

"Арсенал" вышел в финал спустя 20 лет
Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне
4 Мая 10:14
Мировой футбол

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне

Робер Пирес напомнил мадридцам о поражении 0:4 на "Эмирейтс"