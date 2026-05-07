Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026

Определились оба финалиста Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Как сообщает İdman.Biz, в решающем матче турнира встретятся французский "ПСЖ" и английский "Арсенал".

Лондонский клуб первым оформил выход в финал, обыграв по сумме двух встреч мадридский "Атлетико". Вторым финалистом стал "ПСЖ", который оказался сильнее "Баварии" - 6:5 по итогам двух полуфинальных матчей.

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 года в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена".

Отметим, что самым титулованным клубом в истории Лиги чемпионов остается мадридский "Реал", выигрывавший турнир 15 раз. "ПСЖ" является действующим победителем турнира, тогда как "Арсенал" еще ни разу не выигрывал главный еврокубок.