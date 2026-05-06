Стали известны условия Моуринью для возвращения в "Реал"

Главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью обозначил свои условия для возможного возвращения в мадридский "Реал".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es, португальский специалист выдвинул пять требований во время переговоров с президентом клуба Флорентино Пересом.

По информации источника, Моуринью хочет получить контракт сроком на два года. Кроме того, тренер потребовал увольнения специалиста по физподготовке Антонио Пинтуса, изменений в работе медицинского штаба, а также полного невмешательства руководства клуба в тренерскую деятельность.

Еще одним условием стало введение должности пресс-секретаря. Сообщается, что Моуринью не хочет участвовать во всех пресс-конференциях, поскольку в предыдущий период работы в "Реале" это приводило к многочисленным скандалам.

Напомним, что Жозе Моуринью возглавлял мадридский клуб с 2010 по 2013 год. За это время "Реал" выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.