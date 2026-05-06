Шесть игроков "Реала" перестали общаться с Арбелоа

6 Мая 2026 22:05
В мадридском "Реале" продолжают появляться слухи о напряженной атмосфере внутри команды на фоне сложного периода сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, в коллективе сформировались группы футболистов, которые практически не общаются друг с другом.

По информации источника, непростая ситуация сложилась и в отношениях игроков с тренером Альваро Арбелоа. Отмечается, что около шести футболистов вовсе перестали с ним разговаривать.

Ранее также сообщалось, что на одной из тренировок едва не произошла драка между Орельеном Тчуамени и Федерико Вальверде.

На фоне слухов о внутренних проблемах "Реал" продолжает подготовку к важнейшему матчу против "Барселоны", который состоится 10 мая.

