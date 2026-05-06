Болельщики "ПСЖ" столкнулись с беспорядками в метро Мюнхена перед матчем ЛЧ

6 Мая 2026 20:59
Перед ответным полуфинальным матчем Лиги чемпионов между "Баварией" и "ПСЖ" в Мюнхене произошли инциденты с участием болельщиков французского клуба.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RMC Sport, около 15 фанатов "ПСЖ" были выдворены из вагона метро группой немецких болельщиков, численность которой составляла примерно 60 человек. Инцидент произошел на одной из станций мюнхенского метро.

Отмечается, что полиция оперативно вмешалась и предотвратила дальнейшие столкновения между фанатами.

Кроме того, на линии метро возникли проблемы из-за сильного задымления в вагонах. Несколько поездов были эвакуированы, а движение временно приостановлено. В результате часть болельщиков "ПСЖ" была вынуждена пройти около семи километров пешком до стадиона.

Позже некоторые фанаты смогли продолжить путь на другом составе метро. В настоящее время пожарные Мюнхена проверяют оборудование для восстановления полноценной работы линии.

Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между "Баварией" и "ПСЖ" состоится сегодня в Мюнхене. Первая встреча завершилась победой парижан со счетом 5:4.

İdman.Biz
