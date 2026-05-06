"Монако" выкупит игрока "Барселоны" за 11 миллионов евро

6 Мая 2026 19:38
Футбольный клуб "Монако" принял решение активировать опцию выкупа вингера Ансу Фати у "Барселоны" за 11 миллионов евро.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, сделка между клубами находится на финальной стадии. После окончательного согласования условий "Барселона" сохранит за собой право на процент от будущей перепродажи футболиста.

Ансу Фати перешел в "Монако" прошлым летом на правах аренды сроком на один сезон. В текущем сезоне испанский футболист провел 23 матча и забил 10 голов.

По данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро.

После 32 туров чемпионата Франции "Монако" занимает шестое место в турнирной таблице.

