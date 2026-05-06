6 Мая 2026
Президент "Реала" провел часовую видеоконференцию с Моуринью

6 Мая 2026 19:11
23
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес провел переговоры с главным тренером "Бенфики" Жозе Моуринью по поводу возможного возвращения португальца в испанский клуб.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, встреча прошла в формате видеоконференции и продолжалась около часа. Также на переговорах присутствовал агент Моуринью, однако участия в обсуждении он не принимал.

По информации источника, португальский специалист не исключил вариант возвращения в "Реал", но и не дал окончательного согласия. При этом Моуринью обозначил ряд условий, которые касаются не финансовой стороны, а спортивной, медицинской, организационной и дисциплинарной структуры команды.

Ожидается, что Перес даст ответ тренеру уже на следующей неделе.

Напомним, что Жозе Моуринью возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. За это время мадридцы выиграли чемпионат Испании, а также Кубок и Суперкубок страны.

