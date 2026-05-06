Стало известно, сколько "МЮ" заработает за выход в ЛЧ

"Манчестер Юнайтед" гарантировал себе участие в Лиге чемпионов следующего сезона после победы над "Ливерпулем" в матче 35-го тура английской Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports, выход в самый престижный клубный турнир Европы принесет манкунианцам более 80 миллионов фунтов стерлингов.

По информации источника, около 70 миллионов фунтов клуб получит за участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Еще 10 миллионов предусмотрены бонусом от технического спонсора Adidas.

Также отмечается, что "Манчестер Юнайтед" сможет заработать дополнительно более 20 миллионов фунтов в случае успешного выступления в плей-офф турнира.

Сообщается, что финансовые поступления от участия в Лиге чемпионов могут существенно повлиять на летнюю трансферную кампанию клуба и помочь в подписании новых футболистов.