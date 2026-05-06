Артета высказался о победе "Арсенала" над "Атлетико"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался после победы лондонской команды в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 над мадридским "Атлетико" (1:0), отметив главного тренера испанского клуба Диего Симеоне. Игра проходила на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне.

"Горжусь и радуюсь за всех. Мы долго этого ждали, и я очень рад, что мы этого добились на глазах у своих фанатов. Сегодня болельщики нами гордятся.

"Атлетико" – очень боевитая команда, она провела много подобных игр и обладает опытом. Благодаря голу мы оказались в хорошем положении, но после этого надо удерживать преимущество и терпеть.

Мы с Симеоне хорошо знакомы. Любому тяжело, когда ты так близок к успеху, но у тебя его отбирают. Я ему сочувствую, потому что знаю, каково это. Я был в его положении год назад", – приводит слова Артеты İdman.Biz со ссылкой на Marca.

В финальном матче турнира "Арсенал" встретится с победителем в паре "Бавария" — "ПСЖ".