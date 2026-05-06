71-летний фанат "Эвертона" арестован за расизм в адрес форварда "Манчестер Сити"

71-летний болельщик "Эвертона" был арестован по подозрению в расистских оскорблениях в адрес нападающего "Манчестер Сити" Антуана Семеньо в очном матче команд в 35-м туре АПЛ (3:3). Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Times.

По информации источника, фанат был выпущен под залог, но получил запрет на приближение к стадиону в дни проведения игр.

Подчеркивается, что после матча расистским оскорблениям в соцсетях подвергся защитник "Манчестер Сити" Марк Гехи, совершивший результативную ошибку.

После этой игры "Эвертон" с 48 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, "Манчестер Сити" с 71 очком располагается на второй строчке.