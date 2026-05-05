"МЮ" готов потратить £ 150 млн на трех полузащитников

"Манчестер Юнайтед2 готов потратить £ 150 млн (€ 175 млн) на приобретение трех полузащитников, при этом £ 80 млн (€ 93 млн) будет выделено на немедленную замену Каземиро, который покинет клуб по окончании сезона. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail.

По информации источника, в качестве основного варианта для замены Каземиро "красные дьяволы" рассматривают полузащитника "Брайтона" Карлоса Балеба, покупка которого может обойтись в £ 80 млн (€ 93 млн).

Своим вторым трансфером манкунианцы хотят найти замену для Мануэля Угарте. "Манчестер Юнайтед" готов потратить £ 40 млн (€ 47 млн) для достижения этой цели. К числу игроков, попадающих в эту категорию, относятся Матеуш Фернандеш из "Вест Хэма", а также Алекс Скотт и Тайлер Адамс из "Борнмута".

Еще около £ 20 млн "Манчестер Юнайтед" зарезервировал на приобретение третьего полузащитника для усиления резервного состава. В качестве такого игрока клуб рассматривает Шея Чарльза из "Саутгемптона".

