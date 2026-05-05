"Челси" не рассматривает Хави на пост главного тренера - Джейкобс

Бывший главный тренер "Барселоны" Хави готов переехать в Англию и возглавить "Челси". Однако лондонский клуб не заинтересован в услугах испанского специалиста. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент "Челси" рассматривает кандидатуры Хаби Алонсо, Марку Силвы и Андони Ираолы на пост главного тренера команды. Эти специалисты находятся "под пристальным вниманием".

Последним местом работы Хави была "Барселона", которую он возглавлял с 2021 по 2024 год. Под его руководством сине-гранатовые выиграли чемпионат и Суперкубок Испании.

