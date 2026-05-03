"Барселона" может стать чемпионом уже сегодня

Футбольный клуб "Барселона" сделал еще один шаг к чемпионству в испанской Ла Лиге.

Как сообщает İdman.Biz, каталонский клуб обыграл "Осасуну" со счетом 2:1 в матче 34-го тура и набрал 88 очков, укрепившись на первом месте в таблице.

"Реал" с 74 баллами идет вторым и имеет игру в запасе, которую проведет 3 мая против "Эспаньола". В случае потери очков мадридцами "Барселона" досрочно станет чемпионом Испании.

Если же "Реал" одержит победу, развязка чемпионской гонки может состояться в очном противостоянии с "Барселоной" в 35-м туре.