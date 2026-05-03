3 Мая 2026 11:14
"Реал" планирует выкупить хавбека у "Комо" за 10 млн евро

Футбольный клуб "Реал" намерен выкупить атакующего полузащитника Нико Паса у "Комо".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Николо Скиру, мадридский клуб активирует опцию обратного выкупа и заплатит за игрока 10 миллионов евро.

Отмечается, что "сливочные" планируют предоставить аргентинцу шанс закрепиться в основной команде. В то же время "Комо" рассчитывает сохранить футболиста в своем составе еще на один сезон.

Нико Пас перешел в систему "Реала" в возрасте 12 лет, а в 2024 году был продан "Комо" с правом обратного выкупа. По оценке Transfermarkt, его стоимость составляет около 65 миллионов евро.

İdman.Biz
