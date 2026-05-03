3 Мая 2026
RU

Стало известно, почему Зидан не возглавил "Реал"

Мировой футбол
Новости
3 Мая 2026 12:46
20
Стало известно, почему Зидан не возглавил "Реал"

Мадридский "Реал" рассматривал вариант с возвращением Зинедина Зидана на пост главного тренера.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, клуб связался со специалистом в декабре 2025 года, когда командой еще руководил Хаби Алонсо. Тогда руководство "сливочных" планировало смену тренера, однако не смогло оперативно найти замену.

Отмечается, что в "Реале" хотели видеть Зидана у руля команды в третий раз. Сам специалист положительно отнесся к возможному возвращению, но отказался, поскольку уже достиг договоренности о работе со сборной Франции.

В итоге Алонсо продолжил работу до января, после чего его сменил Альваро Арбелоа.

Напомним, что Зидан возглавлял "Реал" в 2016–2018 и 2019–2021 годах, трижды выиграв с командой Лигу чемпионов.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека "Ботафого"
12:31
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека "Ботафого"

Клуб ищет замену Каземиро на следующий сезон
"Реал" планирует выкупить хавбека у "Комо" за 10 млн евро
11:14
Мировой футбол

"Реал" планирует выкупить хавбека у "Комо" за 10 млн евро

Мадридцы хотят дать игроку шанс в основной команде

Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" сыграет с "Габалой"
11:00
Мировой футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" сыграет с "Габалой"

Команды встретятся на стадионе клуба из Баку

"Барселона" может стать чемпионом уже сегодня
10:30
Мировой футбол

"Барселона" может стать чемпионом уже сегодня

Титул зависит от результата матча "Реала"
Сын Зидана получил перелом челюсти и рискует пропустить ЧМ-2026
10:08
Мировой футбол

Сын Зидана получил перелом челюсти и рискует пропустить ЧМ-2026

Голкипер "Гранады" перенес операцию после столкновения в матче

Месси забил, но "Интер Майами" проиграл "Орландо"
09:10
Мировой футбол

Месси забил, но "Интер Майами" проиграл "Орландо"

Гости вырвали победу в компенсированное время после хет-трика Охеды

Самое читаемое

Мисли Премьер-лига: "Карабах" уступил "Нефтчи" и лишился шансов на чемпионство - ОБНОВЕНО - ВИДЕО
30 Апреля 21:58
Чемпионат Азербайджана

Мисли Премьер-лига: "Карабах" уступил "Нефтчи" и лишился шансов на чемпионство - ОБНОВЕНО - ВИДЕО

Бакинцы взяли реванш после разгромного проигрыша в последней очной встрече

"Реал Мадрид" намерен расстаться с Андреем Луниным
1 Мая 18:16
Мировой футбол

"Реал Мадрид" намерен расстаться с Андреем Луниным

В качестве второго вратаря мадридский клуб рассматривает кандидатуру 19-летнего Хави Наварро
Новый образ Гонсало Игуаина удивил болельщиков
2 Мая 18:23
Мировой футбол

Новый образ Гонсало Игуаина удивил болельщиков - ФОТО

Экс-форварда "Реала", "Ювентуса" и "Наполи" с трудом узнали на фото из Майами

Винисиус Жуниор выдвинул условие "Реалу": "Либо я, либо Моуринью"
30 Апреля 14:32
Мировой футбол

Винисиус Жуниор выдвинул условие "Реалу": "Либо я, либо Моуринью"

Конфликт вокруг инцидента в матче с "Бенфикой" получил продолжение