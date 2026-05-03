Английский топ-клуб связался с Хаби Алонсо

Бывший главный тренер "Реала" Хаби Алонсо может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Экрема Конура, руководство "Челси" уже связалось с испанским специалистом для обсуждения возможного сотрудничества.

Отмечается, что 44-летний тренер готов рассмотреть предложение, однако выдвинул условие - он хочет получить больше контроля над спортивными решениями, как это было во время его работы в "Байере".

При этом Алонсо не является единственным кандидатом на пост главного тренера "Челси" после расставания с Лиамом Росеньором.

Напомним, испанец остается без работы с января, когда был уволен из "Реала" спустя полгода после назначения.