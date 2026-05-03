"Барселона" хочет сохранить Рэшфорда

3 Мая 2026 14:20
Футбольный клуб "Барселона" намерен сохранить вингера Маркуса Рэшфорда на следующий сезон.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Херарда Ромеро, каталонский клуб рассматривает вариант продления аренды 28-летнего футболиста, который выступает за команду на правах соглашения с "Манчестер Юнайтед".

Отмечается, что стороны пока не смогли договориться о полноценном трансфере, однако "сине-гранатовые" заинтересованы в том, чтобы оставить игрока в составе еще как минимум на один год.

Неизвестно, устроит ли такой вариант руководство английского клуба.

В последнем матче против "Осасуны" (2:1) Рэшфорд отметился результативной передачей на Роберта Левандовски, внеся вклад в победу команды.

