"Барселона" хочет сохранить Рэшфорда

Футбольный клуб "Барселона" намерен сохранить вингера Маркуса Рэшфорда на следующий сезон.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Херарда Ромеро, каталонский клуб рассматривает вариант продления аренды 28-летнего футболиста, который выступает за команду на правах соглашения с "Манчестер Юнайтед".

Отмечается, что стороны пока не смогли договориться о полноценном трансфере, однако "сине-гранатовые" заинтересованы в том, чтобы оставить игрока в составе еще как минимум на один год.

Неизвестно, устроит ли такой вариант руководство английского клуба.

В последнем матче против "Осасуны" (2:1) Рэшфорд отметился результативной передачей на Роберта Левандовски, внеся вклад в победу команды.