"МЮ" и "Барселона" следят за форвардом "Астон Виллы"

3 Мая 2026 13:24
"Манчестер Юнайтед" и "Барселона" проявляют интерес к нападающему "Астон Виллы" Дониэллу Малену.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Corriere dello Sport, за 27-летним форвардом также следят "Челси" и "Ньюкасл Юнайтед". В настоящее время футболист выступает за "Рому" на правах аренды.

Отмечается, что римский клуб может выкупить Малена за 25 миллионов евро, однако "Астон Вилла" на фоне успешной игры нападающего рассматривает вариант его продажи за 50 миллионов.

Главный тренер "Ромы" Джан Пьеро Гасперини заинтересован в сохранении игрока. В текущем сезоне Мален провел 16 матчей за римский клуб, забив 12 голов и отдав две результативные передачи. Его рыночная стоимость оценивается примерно в 35 миллионов евро.

İdman.Biz
