Винисиус Жуниор выдвинул условие "Реалу": "Либо я, либо Моуринью"

30 Апреля 2026 14:32
Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор выступил против возможного приглашения Жозе Моуринью на пост главного тренера клуба.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, бразильский футболист выразил недовольство на фоне конфликта, возникшего после матча плей-офф Лиги чемпионов против "Бенфики".

Игрок заявил: "Я поставил условие руководству - либо я, либо Моуринью".

По информации источника, Винисиус считает, что главный тренер "Бенфики" был вовлечен в инцидент с участием Престианни, который оскорбил футболиста во время матча.

Отметим, что игрок "Бенфики", допустивший оскорбление, был дисквалифицирован на шесть матчей.

İdman.Biz
Новости по теме

Месут Озил: "Из-за моих слов передо мной закрыли двери в "Арсенале"
14:58
Мировой футбол

Месут Озил: "Из-за моих слов передо мной закрыли двери в "Арсенале"

Бывший футболист сборной Германии рассказал о причинах своего отстранения от состава лондонского клуба
Центрбэк "Барселоны" готовится к уходу из клуба
14:02
Мировой футбол

Центрбэк "Барселоны" готовится к уходу из клуба

Андреас Кристенсен не согласился на новый контракт с понижением зарплаты

Защитник "Карабаха": "Провести 200 матчей за этот клуб - особое чувство"
13:34
Мировой футбол

Защитник "Карабаха": "Провести 200 матчей за этот клуб - особое чувство"

Кевин Медина прокомментировал юбилейную игру против "Нефтчи"

"Интер" планирует продлить контракт с Федерико Димарко до 2030 года
12:13
Мировой футбол

"Интер" планирует продлить контракт с Федерико Димарко до 2030 года

Миланский клуб намерен активировать опцию пролонгации и добавить еще два года к соглашению с одним из своих лидеров

Деклан Райс: "В Премьер-лиге такое решение бы не приняли"
11:41
Мировой футбол

Деклан Райс: "В Премьер-лиге такое решение бы не приняли"

Хавбек "Арсенала" раскритиковал судейство после отмены пенальти в полуфинале ЛЧ

Криштиану Роналду: "Это футбол, а не война"
11:07
Мировой футбол

Криштиану Роналду: "Это футбол, а не война"

Лидер "Аль-Насра" ответил на обвинения в адрес судей

Самое читаемое

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года
27 Апреля 19:39
Мировой футбол

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года

Каталонцы намерены выкупить форварда у "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу
04:12
Мировой футбол

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу

Каталонцы ищут усиление атаки на лето

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа
29 Апреля 09:25
Бокс

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа - ФОТО/ВИДЕО

Триумфаторы Кубка мира вернулись в Баку с медалями

Праздник спорта в Мингячевире стартовал с яркого шоу регаты
28 Апреля 20:34
Гребля

Праздник спорта в Мингячевире стартовал с яркого шоу регаты - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

В мероприятии приняли участие официальные лица и представители спортивного сообщества