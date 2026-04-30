Винисиус Жуниор выдвинул условие "Реалу": "Либо я, либо Моуринью"

Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор выступил против возможного приглашения Жозе Моуринью на пост главного тренера клуба.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, бразильский футболист выразил недовольство на фоне конфликта, возникшего после матча плей-офф Лиги чемпионов против "Бенфики".

Игрок заявил: "Я поставил условие руководству - либо я, либо Моуринью".

По информации источника, Винисиус считает, что главный тренер "Бенфики" был вовлечен в инцидент с участием Престианни, который оскорбил футболиста во время матча.

Отметим, что игрок "Бенфики", допустивший оскорбление, был дисквалифицирован на шесть матчей.