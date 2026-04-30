30 Апреля 2026
RU

Защитник "Барселоны" готовится к уходу из клуба

Мировой футбол
Новости
30 Апреля 2026 14:02
26
Защитник "Барселоны" готовится к уходу из клуба

Центральный защитник "Барселоны" Андреас Кристенсен может покинуть клуб по окончании текущего сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport, стороны не достигли соглашения по новому контракту, и вероятность ухода датского футболиста продолжает расти.

Клуб предложил игроку продлить соглашение на условиях существенного снижения зарплаты, однако этот вариант не устроил защитника.

Кристенсен не выходит на поле с декабря из-за травмы колена. Он присоединился к "Барселоне" летом 2022 года на правах свободного агента, перейдя из "Челси".

İdman.Biz
Тэги:

