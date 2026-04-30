Деклан Райс: "В Премьер-лиге такое решение бы не приняли"

Хавбек лондонского "Арсенала" Деклан Райс прокомментировал эпизод с назначенным, а затем отмененным пенальти в первом матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА против мадридского "Атлетико" (1:1).

На 78-й минуте встречи главный арбитр Дани Маккели указал на 11-метровую отметку после столкновения Давида Ганцко с игроком "канониров" Эберечи Эзе. Однако после вмешательства системы VAR судья изменил свое первоначальное решение.

"В обеих штрафных площадках нужно быть очень осторожными, потому что сейчас пенальти дают за что угодно. Это был явный пенальти. Не знаю, почему нам его не дали. Думаю, болельщики повлияли на решение и заставили судью передумать. В английской Премьер-лиге такое решение бы не приняли", — заявил футболист "Арсенала".