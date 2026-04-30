Полуфиналы ЛК: "Шахтер" сразится с "Кристал Пэлас", "Райо" примет "Страсбур"

Сегодня состоятся первые матчи полуфинальной стадии Лиги конференций.

Как сообщает İdman.Biz, в игровой день пройдут два противостояния за выход в финал турнира.

30 апреля

Лига конференций, 1/2 финала

23:00, "Шахтер" - "Кристал Пэлас"

23:00, "Райо Вальекано" - "Страсбур"

Украинский "Шахтер" постарается воспользоваться опытом еврокубковых матчей в противостоянии с английским "Кристал Пэлас", для которого выход в полуфинал уже стал историческим достижением.

Во втором матче испанский "Райо Вальекано" примет французский "Страсбур". Обе команды рассматривают турнир как шанс впервые выйти в финал еврокубка.

Ответные встречи пройдут на следующей неделе.