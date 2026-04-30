Полуфиналы ЛК: "Шахтер" сразится с "Кристал Пэлас", "Райо" примет "Страсбур"

30 Апреля 2026 10:08
Сегодня состоятся первые матчи полуфинальной стадии Лиги конференций.

Как сообщает İdman.Biz, в игровой день пройдут два противостояния за выход в финал турнира.

30 апреля
Лига конференций, 1/2 финала
23:00, "Шахтер" - "Кристал Пэлас"
23:00, "Райо Вальекано" - "Страсбур"

Украинский "Шахтер" постарается воспользоваться опытом еврокубковых матчей в противостоянии с английским "Кристал Пэлас", для которого выход в полуфинал уже стал историческим достижением.

Во втором матче испанский "Райо Вальекано" примет французский "Страсбур". Обе команды рассматривают турнир как шанс впервые выйти в финал еврокубка.

Ответные встречи пройдут на следующей неделе.

Новости по теме

Криштиану Роналду: "Это футбол, а не война"
11:07
Мировой футбол

Криштиану Роналду: "Это футбол, а не война"

Лидер "Аль-Насра" ответил на обвинения в адрес судей

Защитник "Аль-Ахли" обвинил судей в помощи "Аль-Насру"
10:23
Мировой футбол

Защитник "Аль-Ахли" обвинил судей в помощи "Аль-Насру"

Мерих Демирал раскритиковал арбитров после матча с Роналду

Нариман Ахундзаде отыграл весь матч: "Коламбус Крю" вышел в четвертьфинал Кубка США
09:54
Мировой футбол

Нариман Ахундзаде отыграл весь матч: "Коламбус Крю" вышел в четвертьфинал Кубка США

Азербайджанский футболист провел на поле все 90 минут в победной игре

Английская битва и немецко-португальская дуэль откроют полуфиналы ЛЕ
09:44
Мировой футбол

Английская битва и немецко-португальская дуэль откроют полуфиналы ЛЕ

"Астон Вилла" сыграет с "Ноттингем Форест", "Брага" примет "Фрайбург"
"Манчестер Юнайтед" увеличит зарплату игроку на 650%
09:12
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" увеличит зарплату игроку на 650%

Полузащитник близок к подписанию нового контракта

"Реал" хочет вернуть легенду клуба в новом статусе
08:23
Мировой футбол

"Реал" хочет вернуть легенду клуба в новом статусе

Переговоры с экс-игроком уже ведутся

Самое читаемое

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года
27 Апреля 19:39
Мировой футбол

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года

Каталонцы намерены выкупить форварда у "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето
27 Апреля 15:36
Мировой футбол

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето

Каталонский клуб не собирается устраивать распродажу игроков

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа
29 Апреля 09:25
Бокс

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа - ФОТО/ВИДЕО

Триумфаторы Кубка мира вернулись в Баку с медалями

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу
04:12
Мировой футбол

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу

Каталонцы ищут усиление атаки на лето