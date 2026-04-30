Полуфиналы ЛК: "Шахтер" сразится с "Кристал Пэлас", "Райо" примет "Страсбур"

Сегодня состоятся первые матчи полуфинальной стадии Лиги конференций.
Как сообщает İdman.Biz, в игровой день пройдут два противостояния за выход в финал турнира.
30 апреля
Лига конференций, 1/2 финала
23:00, "Шахтер" - "Кристал Пэлас"
23:00, "Райо Вальекано" - "Страсбур"
Украинский "Шахтер" постарается воспользоваться опытом еврокубковых матчей в противостоянии с английским "Кристал Пэлас", для которого выход в полуфинал уже стал историческим достижением.
Во втором матче испанский "Райо Вальекано" примет французский "Страсбур". Обе команды рассматривают турнир как шанс впервые выйти в финал еврокубка.
Ответные встречи пройдут на следующей неделе.