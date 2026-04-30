"Манчестер Юнайтед" увеличит зарплату игроку на 650%

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" близок к продлению контракта с полузащитником Кобби Майну.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail, новое соглашение с 21-летним футболистом будет рассчитано до середины 2031 года. После его подписания зарплата Майну вырастет на 650% - с 20 до 150 тысяч фунтов в неделю.

В пересчете на евро доход игрока составит около 173 тысяч за неделю. Отмечается, что клуб намерен таким образом закрепить за собой одного из самых перспективных воспитанников.

Кобби Майну уже провел за первую команду "Манчестер Юнайтед" 98 матчей, в которых забил семь голов и сделал пять результативных передач.